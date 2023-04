Prazo do credenciamento para cobertura da Festa da Cidade vai até a próxima terça (02)

Festa da Cidade realizada no ano de 2022 (Foto: Wesley Morau)

Veículos de comunicação interessados em realizar a cobertura da Festa da Cidade, que ocorrerá entre os dias 5 e 8 de maio, devem encaminhar informações sobre empresa e equipe responsáveis que atuarão no circuito ao email [email protected] até a próxima terça-feira (02).

O credenciamento é de extrema importância: com a confirmação do procedimento, profissionais da imprensa poderão fazer a cobertura com mais tranquilidade em todos os dias do evento.

