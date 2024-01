Pré-candidatos republicanos poupam Trump em último debate

Ron DeSantis e Nikki Haley trocaram ataques durante a maioria das 2 horas de debate; primárias se iniciam na 2ª feira (15.jan)

Ron DeSantis (esq.) e Nikki Haley (dir.) no debate do Partido Republicano realizado na 4ª feira (10.jan.2024) em Iowa reprodução

PODER360 11.jan.2024 (quinta-feira) – 4h40



Os pré-candidatos do Partido Republicano à Casa Branca Ron DeSantis (governador da Flórida) e Nikki Haley (ex-governadora da Carolina do Sul) pouparam o ex-presidente Donald Trump no debate realizado na 4ª feira (10.jan.2024) em Iowa, o último antes das primárias. A postura contrasta com debates anteriores, em que o ex-presidente, mesmo ausente, dominava os discursos dos participantes.

DeSantis e Haley foram os únicos a participar do evento promovido pela CNN. Conforme as regras da emissora, era necessário obter mais de 10% das intenções de voto nas pesquisas no Estado para ser convidado. Trump poderia estar presente, mas escolheu não participar de nenhum debate anterior às primárias. As informações são do jornal The New York Times.

Haley e DeSantis trocaram ataques durante a maior parte das 2 horas do debate. A ex-governadora classificou seu adversário como um candidato “desesperado” e disse que ele mentia aos eleitores por estar atrás na disputa. Já DeSantis disse que Haley é uma liberal com roupas conservadoras, em quem não se podia confiar quando se fala de valores fundamentais da direita.

Na reta final do debate, o moderador citou o nome de Trump e pediu que Haley e DeSantis comentassem sobre os problemas legais enfrentados pelo ex-presidente, em especial os relacionados à invasão do Capitólio em 6 de janeiro de 2021.

Haley disse que aquele foi um dia horrível. Segundo ela, o argumento usado pela defesa de Trump para que ele não seja punido eleitoralmente pelo episódio é “ridículo”.

Alguns Estados proibiram que o nome do ex-presidente apareça nas cédulas eleitorais das eleições primárias por causa de seu papel no 6 de Janeiro, tido por tribunais estaduais como ato de insurreição que violaria a Constituição norte-americana. Para a defesa de Trump, presidentes deveriam ter imunidade para crimes a não ser que sofressem impeachment.

Haley descreveu a gestão de Trump como 4 anos de “caos” e prometeu ser “uma líder de nova geração que trará a sanidade de volta” ao país.

DeSantis classificou Trump como alguém que “vomitava” falas nas redes sociais, mas estava sendo injustamente processado por seu envolvimento no 6 de Janeiro. Ele ressaltou que, ainda assim, Trump poderia ser condenado no meio da campanha eleitoral, o que prejudicaria as chances dos republicanos em vencer as eleições presidenciais deste ano.

As primárias dos partidos dos EUA se iniciam na 2ª feira (15.jan), em Iowa. Leia aqui as principais datas da eleição presidencial norte-americana.