Preço do etanol caiu em 20 Estados e no DF na última semana de 2023

Combustível acumulou queda de 14,7% ao longo do ano; Rondônia teve o maior preço e Mato Grosso, o menor

Etanol teve variação de até R$ 0,18 de uma semana para a outra Sérgio Lima/Poder360 – 18.jun.2022

PODER360 3.jan.2024 (quarta-feira) – 18h13



O preço do etanol registrou queda em 20 Estados brasileiros e no Distrito Federal na última semana de 2023. A ANP (Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) divulgou na 3ª feira (2.jan.2024) o levantamento semanal que mostra a oscilação nos valores de venda em 757 postos de combustíveis do país.

A entidade do governo realiza levantamentos semanais, o penúltimo tendo os preços de 17 a 23 de dezembro e a última pesquisa de 24 a 30 do mesmo mês. A maior variação foi registrada no Amazonas, com redução de R$ 0,18.

Já Rondônia tem o etanol mais caro do país, vendido a R$ 4,87 o litro. O menor preço foi registrado em Mato Grosso, com uma média de R$ 2,98 em 30 de dezembro de 2023.

Em Piauí e em Santa Catarina, o combustível aumentou levemente, com acréscimos de R$ 0,01 e R$ 0,08, respectivamente. Roraima, Paraná e Espírito Santo mantiveram a média de preços.

O etanol teve uma queda acumulada de 14,7% em 2023. O diesel também ficou mais barato em 2023, durante o 1º ano do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com 8,6% de redução de janeiro a dezembro. Em contrapartida, a gasolina teve um aumento de 9%.

Ceará e Pará tiveram a maior variação de preços do combustível, com R$ 1,34 de diferença entre o menor e o maior valor registrado nos postos analisados. Enquanto isso, o Acre e a Bahia tiveram a menor oscilação (R$ 0,06).

Eis a relação de preços em cada Estado: