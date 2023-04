Prefeitura autoriza construção de área esportiva em Fazenda Grande 4

Moradores da Fazenda Grande 4 vão ganhar uma nova área de lazer, com espaço de jogos, academia de saúde e de ginástica, campo com grama sintética, quadra poliesportiva e pista de cooper. A ordem de serviço para início imediato das obras de construção dos equipamentos foi assinada pelo prefeito Bruno Reis, na noite desta quinta-feira (20), na Rua Luis Martins Catharino Gordilho.

Também participaram do ato o secretário de Infraestrutura e Obras Públicas, Luiz Carlos, e o presidente da Empresa de Desenvolvimento de Salvador (Desal), Virgílio Daltro, dentre outras autoridades municipais. Os equipamentos de esporte e lazer irão fortalecer o convívio social e incentivar a prática esportiva na região.

O investimento total na construção da praça, da quadra poliesportiva, do campo e da pista de cooper será de R$2,2 milhões. Com área de 3.651 m², a praça terá conjuntos de mesas para a prática de futmesa e de pingue-pongue, parque infantil, onde a criançada vai poder aproveitar diversos brinquedos, como Casa de Tarzan, amarelinha, escorregador e balanço.

O prefeito Bruno Reis destacou que o campo terá grama sintética e que a iluminação do local será em LED. “Vamos transformar esta área num complexo esportivo, numa área de convivência, de lazer, para transformar a cara do bairro da Fazenda Grande 4”, disse, ao ressaltar outros investimentos da Prefeitura na região.

Entre as ações, ele destacou que 200 casas estão sendo reformadas na localidade pelo programa Morar Melhor. Citou ainda que a região de Cajazeiras vai ganhar uma UPA, a 11ª da cidade, além de obras de requalificação em diversas regiões com intervenções como meio fio de granito, calçada com piso intertravado e piso tátil.

Equipamentos – Para os que gostam de praticar alongamentos e atividades físicas leves, uma academia de saúde será montada no local, tendo entre os aparelhos simuladores de giro triplo, de esquiador e de cavalgada. Além disso, a população vai poder se exercitar em uma academia de ginástica com aparelhos que exigem um pouco mais de esforço físico.

“Vamos fazer uma grande urbanização para as crianças, idosos, mulheres, atletas, para todos os moradores aqui da região. Vamos trabalhar para que todo mundo tenha a sua ocupação, continue com o seu ganha pão. Esse local vai virar uma grande praça onde as pessoas podem socializar e praticar esporte”, afirmou o secretário Luiz Carlos, que fez aniversário nesta quinta.

A praça contará com piso compartilhado, quiosques para a comercialização de produtos por moradores do bairro, acessibilidade para pessoas com dificuldade de locomoção, área gramada, paisagismo e bancos pré-moldados para o descanso e bate-papo ao ar livre.

“Eu tenho um filho de 2 aninhos e sentia muita falta de um parquinho pra ele. Essa obra vai trazer para a gente o que faltava na comunidade. Não vejo a hora de ficar pronto para poder levar ele para brincar”, disse Isabela Souza, de 37 anos, moradora da região.

O campo, muito utilizado para as partidas entre os times de Cajazeiras aos finais de semana e por crianças e adolescentes de escolinhas de futebol, agora terá grama sintética, vestiário, arquibancada e estacionamento. Já a quadra terá cesta, rede e traves para a realização de partidas de futsal, futvôlei, vôlei, handebol e basquete, estimulando a prática de diferentes modalidades, sobretudo entre crianças e adolescentes.