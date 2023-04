Prefeitura de São Paulo promete intensificar combate a fake news sobre ataques em escolas

Durante o evento de lançamento da reforma de um centro educacional unificado na Zona Sul de São Paulo, o secretário municipal de Educação, Fernando Padula, afirmou que muitas fake news referentes à ataques em escolas têm circulado nas redes sociais. Por isso, o secretário alerta os pais para que não repassem esses conteúdos. “Quem recebe alguma ameaça ou coisa deste tipo pelo celular segura o dedo, não repassa. Só encaminha para o Ministério da Justiça ou para o 190, porque as forças de segurança conseguem investigar e separar o que é fake news de uma ameaça concreta. Desta forma, conseguem atuar em relação a essa ameaça”, disse Padula. Segundo o secretário, desde o ataque na escola da zona oeste de São Paulo que resultou na morte da professora Elizabete Tenreiro, o setor municipal de educação tem trabalhado medidas para que episódios não se repitam. “Fortalecer os grêmios para dar voz aos estudantes e protagonismo aos jovens, as comissões de mediação de conflito e rodas de conversa e estamos ampliando na APA, com psicólogos e psicopedagogos que fazem itinerância nas escolas. A secretaria de Saúde fará formação para os profissionais identificarem crianças que precisem de acolhimento maior e ter ter essa escuta, para que a gente, do outro lado combata o bullying e o racismo estrutural”, afirmou Padula. O evento desta terça-feira, 25, tinha como objetivo criar mecanismos de ensino e ampliar a aprendizagem de idiomas por meio do Centro de Estudos de Línguas Paulistano (CELP). O prefeito Ricardo Nunes (MDB) participou de uma aula de alemão junto com crianças e jovens.

*Com informações do repórter David de Tarso