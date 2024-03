(Foto: Reprodução)

A Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas, através da Secretaria de Segurança e Transporte, realizou na quarta-feira (20) uma Visita de Orientação Técnica na sede da Junta do Serviço Militar do município.

Na ocasião, o secretário de Segurança e Transporte Capitão Gonçalves e a secretária da Junta do Serviço Militar D’laine Monteiro Santos receberam o 1º Tenente do Exército Brasileiro Volmir da Costa Lopes; o Delegado do Serviço Militar e o 1º Tenente do Exército Brasileiro Antônio Francisco Morozzo da Silva, também Oficial Mobilizador do Posto de Recrutamento e Mobilização (PRM) 06/004, sediado em Ilhéus.

As atividades consistiram tanto na visita na sede da Junta do Serviço Militar e reunião com a Secretária D’laine, visando nivelar conhecimentos e otimizar procedimentos com relação ao atendimento dos cidadãos do município que buscam regularizar sua situação perante ao Serviço Militar.

O post Prefeitura e autoridades realizam Visita de Orientação Técnica na Junta do Serviço Militar de Teixeira de Freitas apareceu primeiro em Prefeitura de Teixeira de Freitas – Bahia.