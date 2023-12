Chafariz Elisabete Oliveira Santana (Foto: Wesley Morau)

A Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas, através da Secretaria de Infraestrutura, informa que entre os dias 23 e 25 de dezembro, assim como dos dias 30 de dezembro a 01 de janeiro, os chafarizes do município não funcionarão devido as festividades do Natal e Reveillon.

Por isso, a administração pública orienta a população para que fique atenta aos dias de funcionamento dos chafarizes mais próximos para o abastecimento de água nas residências.

O post Prefeitura informa sobre recesso nos chafarizes de Teixeira de Freitas apareceu primeiro em Prefeitura de Teixeira de Freitas – Bahia.