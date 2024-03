Prefeitura promoveu reunião de alinhamento estratégico com médicos sobre programa Farmácia Popular

Reunião de alinhamento estratégico com médicos sobre programa Farmácia Popular (Foto: Marley Ribeiro)

A Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas, através da Secretaria de Saúde, realizou na quinta-feira (29) uma reunião com os 43 médicos das Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município sobre a retirada gratuita de medicamentos nas farmácias privadas credenciadas no Programa Farmácia Popular.

Na ocasião, foram discutidos tópicos como informações sobre os fármacos disponíveis, funcionamento do programa e a ampliação do acesso destes pela população. Assim, a administração pública constrói um sistema de saúde mais inclusivo, acessível e eficiente.

