Prefeitura prossegue com obra do Hospital Materno Infantil

O avanço da obra do Hospital Materno Infantil representa o cuidado e o zelo da administração pública pelas gestantes, parturientes e crianças de até 12 anos de Teixeira de Freitas e dos demais doze municípios do Extremo Sul da Bahia. O equipamento irá contar com um total de cem leitos entre Obstetrícia e Pediatria, sendo cinco deles quartos privados para partos humanizados com o auxílio de doulas, 20 Unidades de Terapia Intensiva (UTI) neonatais e dez unidades de terapia semi-intensiva.

No bloco A superior, a equipe responsável prossegue com a instalação das louças sanitárias, assentamento de portais, instalação das janelas de vidro e instalações elétricas. No bloco B térreo,são feitas a instalação do piso vinílico e dos pontos de consumo de gases medicinais; a aplicação do piso de granilite e o assentamento dos portais.

O bloco B superior, por sua vez, recebe as instalações das juntas de drywall e de janelas de vidro, instalações elétricas e hidráulicas e aplicação de massa corrida. Já no bloco cozinha, a equipe avança nas instalações de pias, lâmpadas e bancadas; assentamento de portais, e revestimento cerâmico.

