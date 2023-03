Prefeitura prossegue com pavimentação em rua teixeirense

Pavimentação da rua Nova Venécia (Foto: Wesley Morau)

Por meio da Secretaria de Projetos Estratégicos, a Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas prossegue com a pavimentação da Avenida das Galáxias e ruas adjacentes.

Na rua Nova Venécia, por exemplo, as equipes realizam o serviço de terraplanagem e limpeza após regularização do solo, a fim de preparar a superfície da área para o procedimento de pavimentação.

O projeto inclui tanto a Avenida das Galáxias (com a implementação de canteiro central, paisagismo, ciclovia, passeios com acessibilidade e sinalização) como ruas próximas também localizadas no Bonadiman.

Pavimentação da rua Nova Venécia (Fotos: Wesley Morau)

