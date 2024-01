Zanin é sorteado relator de ação de Bolsonaro contra inelegibilidade

Vinícius Schmidt/Metrópoles

1 de 1 Cristiano Zanin ministro STF durante sessão invasão e depredação 8 de janeiro – Metrópoles – Foto: Vinícius Schmidt/Metrópoles O ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), foi sorteado para relatar o recurso apresentado pela defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) contra a decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que o tornou inelegível por oito anos.

Bolsonaro foi declarado inelegível por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação durante reunião com embaixadores realizada no Palácio da Alvorada, em 18 de julho de 2022. O julgamento foi encerrado em 30 de junho com o anúncio do resultado pelo presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes.

O sorteio que escolheu Zanin como relator do recurso de Bolsonaro no STF excluiu os ministros Alexandre de Moraes, Cármen Lúcia e Nunes Marques. Os magistrados não participaram pois integram o TSE e já possuírem um posicionamento sobre o caso.

O sorteio aconteceu no dia 19 de dezembro.

A defesa do ex-presidente questionou em agosto a decisão junto ao TSE. No entanto, os ministros da Corte Eleitoral rejeitaram os argumentos apresentados pelos advogados de Bolsonaro e mantiveram a condenação.

