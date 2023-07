Prefeitura se prepara para entregar mais uma escola reformada e ampliada; saiba qual

Escola Municipal Professora Lucineide Bernardino da Silva (Foto: Wesley Morau)

A Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas, através da parceria entre a Secretaria de Projetos Estratégicos e a Secretaria de Educação e Cultura, se prepara para entregar mais uma instituição de ensino ampliada e reformada: a Escola Municipal Professora Lucineide Bernardino da Silva, localizada na comunidade de Santo Antônio.

O serviço já está em fase de acabamentos finais, contando também com a finalização do muro no entorno do terreno que abriga alunos, professores e demais profissionais da educação .A administração pública reafirma o compromisso com a educação a partir do investimento de recursos em projetos de manutenção e ampliação, bem como na inauguração de novos equipamentos educacionais.

Escola Municipal Professora Lucineide Bernardino da Silva (Fotos: Wesley Morau)

