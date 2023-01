Presas após atos terroristas, 10 bolsonaristas testaram positivo para Covid

Relatório da Vara de Execuções Penais do DF detalha atendimento de saúde a detentas por atos antidemocráticos 20/01/2023 2:16, atualizado 19/01/2023 21:19

Um relatório da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal revela que pelo menos 10 mulheres presas por suspeita de participar de atos antidemocráticos, em Brasília, testaram positivo para a Covid-19.

O relatório de providências, do dia 15 de janeiro de 2023, informa que 494 mulheres, detidas após atos terroristas do dia 8 de janeiro, foram atendidas por equipes de saúde dentro da Penitenciária Feminia do DF, a Colmeia, até aquele dia.

Dez mulheres presas por atos antidemocráticos testaram positivo para covidEntre as presas atendidas, 10 testaram positivo para Covid, seis se recusaram a fazer o teste e cinco recusaram qualquer tipo de atendimento médico.

VacinaEntre os extremistas presos pelos atos antidemocráticos de 8 de janeiro, 904 passaram por triagem antes de entrar no sistema prisional do Distrito Federal.

manistestantes bolsonaristas terroristas são presos ou detidos após invasão ao palácio do Planalto em brasília 9

Após os atos de vandalismos, centenas de pessoas foram presasLuís Nova/Especial Metrópoles

manistestantes bolsonaristas terroristas são presos ou detidos após invasão ao palácio do Planalto em brasília 1

As prisões ocorreram logo após os atos serem contidosLuís Nova/Especial Metrópoles

manistestantes bolsonaristas terroristas são presos ou detidos após invasão ao palácio do Planalto em brasília 18

Detidos foram levados a um ginásio da Polícia FederalLuís Nova/Especial Metrópoles

manistestantes bolsonaristas terroristas são presos ou detidos após invasão ao palácio do Planalto em brasília 2

Forças de segurança atuaram para conter os vândalosLuís Nova/Especial Metrópoles

manistestantes bolsonaristas terroristas são presos ou detidos após invasão ao palácio do Planalto em brasília 13

Pessoas detidas no Palácio do PlanaltoLuís Nova/Especial Metrópoles

manistestantes bolsonaristas terroristas são presos ou detidos após invasão ao palácio do Planalto em brasília 6

Foram mais de 1 mil prisõesLuís Nova/Especial Metrópoles

manistestantes bolsonaristas terroristas são presos ou detidos após invasão ao palácio do Planalto em brasília 5

Militares observam detidos no palácioLuís Nova/Especial Metrópoles

manistestantes bolsonaristas terroristas são presos ou detidos após invasão ao palácio do Planalto em brasília 12

PM revista mochila de homem detidoLuís Nova/Especial Metrópoles

manistestantes bolsonaristas terroristas são presos ou detidos após invasão ao palácio do Planalto em brasília 3

Militares observam detidos no palácioLuís Nova/Especial Metrópoles

manistestantes bolsonaristas terroristas são presos ou detidos após invasão ao palácio do Planalto em brasília 7

PM escolta um dos presosLuís Nova/Especial Metrópoles

manistestantes bolsonaristas terroristas são presos ou detidos após invasão ao palácio do Planalto em brasília 8

Corregedoria da PMDF apura denúncia contra o comandante do Departamento de OperaçõesLuís Nova/Especial Metrópoles

manistestantes bolsonaristas terroristas são presos ou detidos após invasão ao palácio do Planalto em brasília 10

Prisões no Palácio do PlanaltoLuís Nova/Especial Metrópoles

manistestantes bolsonaristas terroristas são presos ou detidos após invasão ao palácio do Planalto em brasília 4

Manifestantes bolsonaristas são detidos após invasão ao Palácio do PlanaltoLuís Nova/Especial Metrópoles

manistestantes bolsonaristas terroristas são presos ou detidos após invasão ao palácio do Planalto em brasília 14

O palácio ficou destruído após a ação dos vândalosLuís Nova/Especial Metrópoles

manistestantes bolsonaristas terroristas são presos ou detidos após invasão ao palácio do Planalto em brasília 11

PMs e bombeiros na ação de captura dos radicaisLuís Nova/Especial Metrópoles

manistestantes bolsonaristas terroristas são presos ou detidos após invasão ao palácio do Planalto em brasília 15

A ação ocorreu em 8 de janeiroLuís Nova/Especial Metrópoles

manistestantes bolsonaristas terroristas são presos ou detidos após invasão ao palácio do Planalto em brasília 19

Militares observam detidos no palácioLuís Nova/Especial Metrópoles

manistestantes bolsonaristas terroristas são presos ou detidos após invasão ao palácio do Planalto em brasília 17

Movimentação de PMs e bombeiros no Palácio do PlanaltoLuís Nova/Especial Metrópoles

Desse total, 134 receberam doses de vacinas em atraso e 64 se recusaram a receber imunizantes contra a Covid-19.

Mais lidas