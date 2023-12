Presidente do PT confirma filiação e pré-candidatura de Ângelo Santana em São Sebastião do Passé

Foto: Divulgação

Para o dirigente, o PT irá se debruçar e apresentar à população um programa de governo em contraponto a atual forma que o município é administrado. 27 de dezembro de 2023 | 12:15

O presidente do PT em São Sebastião do Passé, José Carlos da Paz, confirmou a filiação ao Partido dos Trabalhadores e a pré-candidatura a prefeito de Ângelo Santana. Em entrevista à Rádio Independente FM, na manhã desta quarta-feira (27), o dirigente petista lembrou a trajetória política do principal nome de oposição a atual gestão do município, que obteve 42% dos votos válidos nas eleições de 2020.

“Ângelo Santana é um companheiro que sempre foi do nosso campo político. Ângelo foi vereador pelo PSB, secretário no governo do PCdoB e na primeira campanha de Jaques Wagner, ele foi o único vereador [de São Sebastião] que apoiou Wagner quando ele perdeu a primeira eleição. Depois votou em Wagner nas duas eleições seguintes e nas outras duas de [governador de] Rui Costa”, lembrou o petista.

Conforme Zé Carlos, a filiação do futuro petista, que se desfiliou recentemente do União Brasil, foi aprovada por unanimidade pelo Diretório Municipal. “Que é a instância máxima do município, e por unanimidade, inclusive com voto da [pré-candidata] Tânia Portugal, e ela foi a pioneira em defender a ampliação e abrir espaços dentro do partido, uma sensibilidade e compreensão política muito grande da companheira”, agradeceu. Ainda segundo o dirigente municipal, a Executiva estadual do PT já aprovou o indicativo de filiação de Ângelo Santana e aguarda apenas a finalização dos trâmites internos do partido.

“Tivemos um contratempo com o falecimento do companheiro Luiz Alberto e o PT tem as suas agendas, e não é só São Sebastião do Passé que vai para a mesa para discussão, mas toda a Bahia, mas não tenho dúvida que [a filiação] está consolidada dentro do PT”, garantiu.

Para o dirigente, o PT irá se debruçar e apresentar à população um programa de governo em contraponto a atual forma que o município é administrado.

“Apresentaremos uma alternativa para a saúde, por exemplo. Tenho recebido diversos pedidos de socorro. O município conta com uma gestão plena de saúde e poderia garantir atendimento de baixa e média complexidade no próprio município, sem depender da regulação o tempo todo. É uma visão de quem quer cuidar das pessoas contra uma visão de que o asfalto e o concreto compensam, apresentando obras, mas muitas de qualidade duvidosa, e a população continua com os mesmos problemas”, criticou.

Comentários