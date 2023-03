PRF apreende veículo adulterado em Itamaraju

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu um Hyundai/Hb20 adulterado, durante fiscalização nesta quarta-feira (29/03). A ação foi registrada no km 808 da BR 101, em Itamaraju, no extremo sul baiano.

Foi feita uma identificação nos caracteres do automóvel com placas de Minas Gerais e constatou-se que o HB20 possuía indícios de adulteração no QR CODE das placas, no chassi e que provavelmente tratava-se de um clone.

O veículo e o condutor que trabalha como pedreiro foram apresentados a autoridade policial da Delegacia de Polícia Civil de Teixeira de Freitas, para lavratura do flagrante pelos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.