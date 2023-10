PRF prende saqueadores de carga em Itamaraju

De acordo com a lei, toda carga é considerada como patrimônio, mesmo que presumidamente perdida após acidentes. Sua apropriação por populares é um crime previsto no Código Penal (CP)

Na tarde desta terça-feira (03), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) efetuou a prisão de dois indivíduos por envolvimento no furto de carga de um caminhão que havia sofrido um acidente no km 839 da BR 101, em Itamaraju (BA).

Por volta das 13 horas, os policiais foram acionados para atender a um acidente na rodovia. De acordo com informações recebidas, moradores locais teriam incendiado o caminhão acidentado na tentativa de saquear sua carga.

Ao chegarem ao local, os policiais conseguiram interceptar dois suspeitos que estavam transferindo a carga saqueada para outro veículo.

Diante dos acontecimentos, a ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil, onde os indivíduos foram autuados em flagrante por cometimento do crime de furto, conforme tipificado no artigo 155 do Código Penal.