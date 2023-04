Prisão de Daniel Alves completa três meses sem julgamento

O jogador baiano Daniel Alves, de 39 anos, permanece preso em Barcelona, após ser acusado de ter abusado sexualmente de uma mulher em dezembro de 2022. No final de janeiro deste ano, ele foi detido pela polícia espanhola e até o momento, já mudou o depoimento cinco vezes.

Com a vida conturbada, o baiano de Juazeiro também viu o casamento com a modelo Joana Sanz desmoronar perante à mídia, além de ver que vários amigos se afastaram no momento mais difícil.

Na quinta versão do depoimento, Daniel alegou que houve penetração, mas que a relação acabou sendo consensual pela vítima, afirmando também que tudo o que aconteceu no banheiro da boate foi um “ato livre e voluntário”. O atleta alegou que a jovem “nunca disse para parar”.

Vale lembrar que, desde a primeira manifestação, Daniel tenta colocar a vítima como culpada, alegando que não a conhecia, depois afirmou que foi surpreendido pela mulher no banheiro da boate. Em seguida, em novo depoimento, ele admitiu a relação sexual com a jovem, mas que ela se insinuou para ele para fazer sexo oral.

O resultado de um teste de DNA comprovou que havia sêmen de Daniel na roupa da vítima, além das impressões digitais do baiano no banheiro da boate.

De acordo com o jornal Extra, mesmo com bom comportamento na prisão, Daniel recebeu duas advertências na unidade, sendo a primeira por organizar um campeonato de futebol e a segunda por fazer “batucada” na cela.