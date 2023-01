Programa Limpa Rio Comunidade recolheu 13 mil toneladas de resíduos sólidos em apenas cinco meses

Uma iniciativa do governo do Estado do Rio de Janeiro tem deixado os rios mais limpos nos municípios fluminenses. Em apenas 5 meses de atuação, o programa Limpa Rio Comunidade já recolheu mais de 13 mil toneladas de resíduos sólidos. Neste período, o projeto realizou ações em 21 cidades. A iniciativa consiste na limpeza manual de cursos d’água. Desde agosto de 2022, o trabalho já foi feito em diversos municípios, como a capital fluminense, Queimados, Petrópolis, Japeri, Resende, Itatiaia, Volta Redonda, Quatis, São Fidélis, Três Rios, Nova Iguaçu, Belford Roxo, São Pedro da Aldeia, Iguaba Grande, Araruama, Rio das Ostras, Macaé, Quissamã e Cambici. A ideia é que ainda mais municípios sejam beneficiados.

Leia também

Corpo de Bombeiros volta atrás e libera Marquês de Sapucaí para ensaios técnicos



Governo do Rio de Janeiro autoriza contratação de 2 mil professores para a rede estadual



*Com informações do repórter Mateus Kolzer