Programa Saúde na Escola orienta estudantes sobre a saúde da mulher em escola de Teixeira de Freitas

Programa Saúde na Escola (PSE) na Escola Municipal Dom Pedro II (Foto: Reprodução)

Nesta quarta-feira (08), a Rede de Atenção Básica de Teixeira de Freitas iniciou as atividades do Programa Saúde na Escola (PSE) na Escola Municipal Dom Pedro II, na comunidade de Duque de Caxias. Voltada para alunas na faixa etária de 10 a 16 anos, a ocasião abordou quanto à temática a saúde sexual e reprodutiva da mulher. O evento foi organizado pela equipe do PSE, composta pela enfermeira Grazielle Dias, a odontóloga Fernanda Vilela e a professora Nilma Guimarães.

A gravidez na adolescência foi tratada sob uma perspectiva preventiva e de atenção integral, com orientações sobre métodos contraceptivos, com base em atitudes responsáveis. Outros tópicos abordados foram a conscientização sobre as Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) e a educação sexual enquanto método de prevenção contra diversos tipos de violências. O momento é de extrema importância, visto que a gravidez na adolescência tem atingido níveis preocupantes: em 2020, o Brasil teve mais de 18 mil mães de 10 a 14 anos.

O Programa Saúde na Escola (PSE), parceria entre as secretarias de Saúde e de Educação, aproveita também o Dia Internacional da Mulher para reforçar a importância do cuidado e da integralidade na assistência à mulher em todas as idades.

