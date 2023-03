Programa Saúde na Escola vacina estudantes da rede pública contra o HPV

Vacinação contra o HPV na Escola Municipal Igualdade e Justiça (Foto: Wesley Morau)

O Programa Saúde na Escola (PSE) iniciou nesta quarta-feira (29) uma ação de vacinação contra o HPV para estudantes de 9 a 14 anos da Escola Municipal Igualdade e Justiça, localizada no bairro São Lourenço.

A vacina contra o Papilomavírus humano (conhecido pela sigla em inglês HPV) tem sido uma importante aliada na prevenção contra o câncer de colo de útero. Segundo estudo divulgado pela Fundação do Câncer no último domingo (29), o cenário ainda é alarmante: todas as regiões brasileiras estão com a vacinação abaixo da meta estabelecida pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI) e pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

Isso significa que, até 2030, o Brasil não deverá atingir a meta necessária para a eliminação da doença. Estima-se que o país tenha ao menos 10 milhões de infectados, de acordo com o Ministério da Saúde. Quanto mais cedo ocorrer a vacinação, maior a chance de se evitar o aparecimento do tumor. O PSE continua com a ação na próxima sexta (31), na Escola Municipal Vila Vargas.

