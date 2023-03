Propaganda para restaurante faz Key provocar grande prejuízo à Globo

Key Alves deu um baita prejuízo para Globo antes de deixar o Big Brother Brasil (BBB 23). Ao sair do reality, a jogadora de vôlei fez uma propaganda ao vivo do restaurante Paris 6, fundado em São Paulo e com unidades em todo o país. Ela fez a divulgação sem autorização da emissora na terça-feira (7/3).

Key saiu com 56,76% dos votos. Ao ser eliminada, a atleta deu um abraço em Antônio Cara de Sapato e soltou a frase: “Quero todo mundo lá no Paris 6 depois, hein?”.

Grand gateau do Paris 6O restaurante citado por Key é uma famosa rede com pratos assinados por grandes nomes da mídia.

