SBT enfrenta briga para manter programa de Portiolli no ar. Entenda

SBT/Francisco Cepeda

1 de 1 O apresentador Celso Portiolli – Foto: SBT/Francisco CepedaSurpreendentemente, o SBT está em luta para colocar no ar novas temporadas de um antigo formato da casa. Sucesso nas mãos de Silvio Santos, o Show do Milhão ganhou uma versão atual com Celso Portiolli e acabou causando problemas.

Para quem não se lembra, o programa chegou a ser exibido em um especial no fim de 2021. Depois disso, o canal tentou trazer de volta outras edições esporádicas, mas acabou se envolvendo em um processo contra a Sony Pictures nos tribunais.

Leia a matéria completa no TV Foco, parceiro do Metrópoles.

