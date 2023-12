Vídeo: “Mais uma bênção”, diz Hulk Paraíba sobre chegada do 5º filho

A família de Hulk Paraíba vai aumentar. O jogador do Atlético Mineiro está à espera do 5º filho — o segundo com a atual mulher, Camila Ângelo, que é sobrinha da ex-esposa dele.

O atleta usou os stories do Instagram, neste domingo (17/12), para confirmar a nova gestação da esposa e comentar o vazamento da notícia: “Passando para agradecer pelas inúmeras mensagens que venho recebendo sobre a gravidez da minha esposa. Mais um filho, mais uma benção que Deus me presenteou. Não era novidade para os meus familiares, pras pessoas mais próximas”, começou ele.

Em seguida, Hulk contou que os filhos mais velhos, fruto de seu casamento com a tia de Camila, Iran Ângelo, ficaram sabendo da novidade no sábado (16/12): “Meus filhos, até então, não sabiam e eu havia combinado com a minha esposa de contar para eles, a partir do dia 16, que foi ontem, quando pegasse eles para passar as férias comigo. Contei a novidade, eles ficaram muito felizes”.

O jogador afirmou, ainda, que tinha noção de que a gravidez seria “vazada”: “Sabia que, contando pra eles [os filhos], eles iriam contar para outras pessoas e essas pessoas passariam para alguém. Sabia que ia vazar. Não era novidade, a gente já está vivenciando isso já tem alguns meses. A gente resolveu não postar, foi uma decisão nossa”, garantiu.

No fim da publicação, Hulk disse que vai revelar o sexo do novo membro da família em breve: “E, assim, logo logo estaremos compartilhando com vocês qual será o sexo do nosso bebê. Mas o importante é que venha cheio de saúde pra nos alegrar ainda mais a minha família”.

Hulk já é pai de Ian, de 14 anos, Thiago, de 12, e Alice, de 9, frutos de seu casamento de 12 anos com Iran Ângelo. Pouco depois do término dos dois, o jogador assumiu o namoro com Camila. Agora, casado com ela, o atleta também é pai de Zaya, de um ano.

Hulk Paraíba e Camila Ângelo

Hulk Paraíba e Camila Ângelo fazem ensaio às vésperas do nascimento de Zaya, a 4ª filha do jogador Reprodução/Instagram

Hulk Paraíba e Camila Ângelo fazem ensaio às vésperas do nascimento de Zaya, a 4ª filha do jogador Reprodução/Instagram

Hulk Paraíba e Camila Ângelo fazem ensaio às vésperas do nascimento de Zaya, a 4ª filha do jogador Reprodução/Instagram

Hulk Paraíba e Camila Ângelo fazem ensaio às vésperas do nascimento de Zaya, a 4ª filha do jogador Reprodução/Instagram

Hulk Paraíba e Camila Ângelo fazem ensaio às vésperas do nascimento de Zaya, a 4ª filha do jogador Reprodução/Instagram

Hulk Paraíba e Camila Ângelo fazem ensaio às vésperas do nascimento de Zaya, a 4ª filha do jogador Reprodução/Instagram

Hulk Paraíba e Camila Ângelo fazem ensaio às vésperas do nascimento de Zaya, a 4ª filha do jogador Reprodução/Instagram

Hulk Paraíba e Camila Ângelo fazem ensaio às vésperas do nascimento de Zaya, a 4ª filha do jogador Reprodução/Instagram

Hulk Paraíba e Camila Ângelo fazem ensaio às vésperas do nascimento de Zaya, a 4ª filha do jogador Reprodução/Instagram

Hulk Paraíba e Camila Ângelo fazem ensaio às vésperas do nascimento de Zaya, a 4ª filha do jogador Reprodução/Instagram

Hulk se casou com Camila Ângelo, sobrinha de sua ex-mulher Reprodução

Camila é sobrinha da ex-mulher de Hulk Reprodução

Reprodução

Reprodução

Hulk assumiu namoro com Camila no fim do ano passado Reprodução

Parabéns, Camila! Reprodução

Reprodução

Reprodução

Declaração de amor na primeira gravidez de Camila Hulk Paraíba utilizou o seu Instagram, em janeiro do ano passado, para compartilhar o ensaio fotográfico que fez com sua mulher, Camila Ângelo. Na ocaisão, a médica estava grávida da primeira filha do casal, sendo a quarta herdeira de Hulk, que foi pai três vezes com Iran, tia de sua atual esposa.

O jogador do Atlético-MG legendou a foto e revelou que estava ansioso para sua filha, que se chamará Zaya, nascer. “Ensaio fotográfico interno. Ansioso para dar continuidade à minha maior e melhor versão, ser pai”, legendou o atleta.

As novas relações dentro da família complicaram a cabeça de todos depois da postagem, e viraram motivo de piada no exterior! Mais precisamente, no site TMZ, um dos mais conhecidos do mundo na cobertura da vida dos famosos.