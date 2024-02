PSDB-SP realiza convenção neste domingo para ‘definir o caminho’ da sigla nas eleições municipais

O PSDB-SP realiza convenção neste domingo, 25, para definir a nova composição do diretório estadual. A partir disso, os representantes da legenda no Estado buscam estabelecer “rapidamente” o caminho do partido nas eleições municipais de 2024, explica Marco Vinholi, que foi presidente da Executiva Estadual do PSDB de São Paulo. “A convenção é fundamental na história do PSDB. Depois de um ano conturbado, conseguimos uma chapa com figuras importantes que representam a retomada do PSDB no Estado. Contamos com o esforço de todos para termos dentro da unidade do partido uma grande força para o futuro”, disse o atual diretor técnico do Sebrae, em entrevista à Jovem Pan News. “Pretendemos definir o rumo no Estado de São Paulo, colocando mais de 100 candidaturas (para disputar as eleições de 2024) e representando a força do partido”, completou o ex-presidente da executiva.

Questionado sobre a possível debandada de vereadores que estariam encaminhando para filiação ao MDB, partido do atual prefeito da capital paulista e candidato à reeleição, Ricardo Nunes, Vinholi relembrou o histórico de vitórias do partido no município – com quatro prefeitos eleitos – e reforçou a proposta de definir o quanto antes “o caminho” do PSDB na disputa eleitoral. “Temos vários opiniões. Isso é sabido e natural, mas temos que ter uma definição rápida. Então até 6 de março, antes da abertura partidária, teremos definido o caminho do PSDB na eleição”, finalizou.

Assista a entrevista completa de Marco Vinholi: