PSol confirma Guilherme Boulos como líder da bancada na Câmara

O PSol confirmou nesta terça-feira (31/1) que Guilherme Boulos, deputado federal eleito por São Paulo, será o líder da bancada PSol-Rede na Câmara dos Deputados. Ele sucederá sua colega Sâmia Bomfim a partir de quarta-feira (1º/2). Os partidos se federalizaram no ano passado.

Boulos foi eleito durante o pleito de 2022 como o mais bem votado do estado de São Paulo, com mais de 1 milhão de votos, conforme os dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Estarão sob o comando de Boulos os deputados federais: Talíria Petrone (PSOL-RJ), Glauber Braga (PSol-RJ), Chico Alencar (PSol-RJ), Luiza Erundina (PSol-SP), Tarcísio Motta (PSol-RJ), Henrique Vieira (PSol-RJ), Fernanda Melchionna (PSol-RS), Célia Xakriabá (PSol-MG), Erika Hilton (PSol-SP), Túlio Gadêlha (Rede-PE).

Vale lembrar que dois parlamentares da federação irão se licenciar para assumir ministérios, no caso Marina Silva (Rede-SP) e Sonia Guajajara (PSol-SP) para o Meio Ambiente e Mudança do Clima e Povos Originários, respectivamente. Em seus lugares assumem Luciene Cavalcante (PSol-SP) e Ivan Valente (PSol-SP).

O agora deputado federal ficou conhecido durante sua atuação como coordenador nacional do Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Sem Teto (MTST). Ele já esteve em manifestações por direito à moradia no estado de São Paulo e era tido no meio político como um “radical”.

Além de coordenador do MTST, Boulos é professor, bacharel em filosofia, psicanalista, ativista, político e escritor.

Outras disputasBoulos concorreu à Presidência da República (2018), e a prefeito de São Paulo (2020) – nesta segunda disputa, ele foi para o segundo turno, mas perdeu para Bruno Covas (PSDB). O ex-prefeito da capital paulista Bruno Covas faleceu 16 de maio de 2021 em decorrência de um câncer no aparelho digestivo que o acometeu