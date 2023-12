PT Bahia vai realizar reunião do Diretório em Salvador em homenagem a Luiz Alberto

Foto: João Valadares

O encontro será realizado na Assembleia Legislativa da Bahia 13 de dezembro de 2023 | 15:07

O Partido dos Trabalhadores da Bahia decidiu transferir a reunião do Diretório Estadual, no domingo, dia 17, às 09 horas, que seria realizada na cidade de Vitória da Conquista para Salvador em homenagem ao ex-deputado federal Luiz Alberto, que faleceu nesta quarta-feira, 13. O encontro será realizado na Assembleia Legislativa da Bahia. Devido à mudança, o partido vai realizar a primeira reunião do Diretório de 2024 em Vitória da Conquista, no dia 20 de janeiro.

“A gente se planejou para fazer uma festa em Vitória da Conquista de encerramento do ano, reunir os nossos prefeitos e prefeitas, nosso governador, nosso senador, dirigentes, num clima de alegria, para cima, mas que não temos mais condições devido à perda inesperada e irreparável do companheiro Luiz Alberto. Então, nós da Direção decidimos trazer a reunião do Diretório de volta para Salvador, no domingo, quando faremos uma justíssima homenagem ao companheiro Luiz Alberto, e na primeira reunião do ano de 2024, aí sim, a gente fará em Vitória da Conquista uma bonita festa”, disse o presidente do PT Bahia, Éden Valadares.

A reunião em Salvador contará com a presença do senador Jaques Wagner, de membros do Diretório Estadual, de deputados federais e estaduais, prefeitos e prefeitas, vereadores e vereadoras, além da militância.

Comentários