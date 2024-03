PT faz ato “pró-democracia” esvaziado em Lisboa só com 26 pessoas

Esquerda convocou manifestações em várias cidades no Brasil e no exterior neste sábado (23.mar); em Portugal, adesão foi pequena e manifestantes dividiram espaço com turistas na Praça Luís de Camões

Manifestantes no ato organizado pelo PT na Praça Luís de Camões, no centro de Lisboa

O diretório do PT em Lisboa, em parceria com associações de imigrantes brasileiros, realizou na manhã deste sábado (23.mar.2024) um ato na capital portuguesa pela “democracia” e contra a anistia dos extremistas que atacaram as sedes dos Três Poderes em 8 de janeiro de 2023. A manifestação é um braço da mobilização chamada “Ditadura nunca mais!”, realizada na mesma data em dezenas de cidades brasileiras.

Às 10h30 no horário local (7h30 em Brasília), o Poder360 contou 26 pessoas na Praça Luís de Camões, no centro de Lisboa, para participarem do ato. O grupo se misturava a pedestres que caminhavam pelo local.

Veja fotos:

Fernanda Bassi/Poder360 – 23.mar.2024

Ato pela democracia foi organizado pelo diretório do PT em Lisboa

Fernanda Bassi/Poder360 – 23.mar.2024

Manifestante com a camiseta do Brasil segura bandeira do Partido dos Trabalhadores

Fernanda Bassi/Poder360 – 23.mar.2024

Homem segura placa com a imagem da ex-vereadora Marielle Franco

Fernanda Bassi/Poder360 – 23.mar.2024

manifestantes protestam em defesa da democracia, contra a anistia para os presos do 8 de Janeiro, em defesa do povo da Palestina e assinalando os 60 anos do golpe militar de 1964

Mulher fotografa cartazes de ato anti-Bolsonaro

Mulher fotografa cartazes de ato anti-Bolsonaro

Concentração de manifestantes brasileiros em Lisboa

Concentração de manifestantes brasileiros em Lisboa

Manifestante com a bandeira da Palestina

Manifestante com a bandeira da Palestina

Fernanda Bassi/Poder360 – 23.mar.2024

Faixa com os dizeres: “Lula, Portugal te recebe de braços aberto”

Cartazes de ato anti-Bolsonaro em Lisboa

Cartazes de ato anti-Bolsonaro em Lisboa

Imagem de Marielle e bandeira da Palestina

Imagem de Marielle e bandeira da Palestina Além de representantes do Partido dos Trabalhadores em Portugal, o grupo de manifestantes é formado por integrantes do PC do B, pelo Comitê de Mulheres Migrantes, pela Portuando (associação de migrantes sediada na cidade do Porto, no norte de Portugal) e pelo Comitê de Luta Portugal.

Os manifestantes protestam pela democracia, contra a anistia para os presos do 8 de Janeiro, em defesa do povo da Palestina e assinalando os 60 anos do golpe militar de 1964.

“A justiça tem que atuar no caso dos golpistas do 8 de Janeiro, com independência, com isenção, mas sem acordo que garanta algum tipo de anistia e de desresponsabilização por aquilo que ocorreu, que foi uma tentativa de golpe de Estado”, disse o coordenador do núcleo do PT em Portugal, Pedro Prola, ao Poder360.

Também segundo Prola, eram esperadas algumas dezenas de pessoas, pois o ato foi organizado nesta semana e não teve ampla divulgação.

Na 6ª feira (22.mar) e neste sábado (23.mar), foram convocadas manifestações da mobilização “Ditadura nunca mais!” em 19 cidades brasileiras e em duas cidades europeias.

Esquerda volta às ruas neste sábado para ato “pró-democracia” Apesar de o Partido dos Trabalhadores organizar os atos, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e os integrantes do governo não devem participar.

Os atos da esquerda estão previstos (leia no quadro abaixo onde serão realizados e os horários) em 15 Estados, em Brasília e em 2 países (Espanha e Portugal). A manifestação em Salvador (BA) é considerada pelos organizadores como a principal.