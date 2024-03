PT já prevê data para possível nova crise entre Lira e governo Lula

Lideranças do PT da Câmara dos Deputados preveem que uma nova crise entre o presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL), e o governo Lula poderá ser aberta no próximo dia 22 de março.

Na data, será divulgado o relatório bimestral de avaliação de receitas e despesas primárias. Caso a receita fique aquém do previsto, o governo terá de contigenciar no orçamento, incluindo as emendas parlamentares.

A previsão de petistas é de o eventual contingenciamento das emendas provocará a ira de Lira e de caciques do Centrão, especialmente por 2024 ser um ano eleitoral, gerando uma nova crise entre Executivo e Legislativo.

Nos bastidores, caciques do PT lembram o discurso de Lira na abertura do ano legislativo, em fevereiro, quando o deputado avisou que “o orçamento da União pertence a todos e a todos, não só ao Executivo”.

Estudo A preocupação de petistas com o relatório bimestral está baseada em um estudo feito por consultores de Orçamento da Câmara a pedido do deputado Pedro Paulo (PSD-RJ).

No levantamento, está previsto um corte de R$ 41 bilhões no Orçamento da União ainda durante o mês de março para que o governo possa cumprir a meta fiscal do ano.

Até o final do mês, o governo terá ainda algumas batalhas para enfrentar no Congresso. A principal delas é a votação dos vetos presidenciais ao Orçamento, entre eles, o que Lula vetou R$ 5,6 bilhões em emendas de comissão.