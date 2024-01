PT quer quintuplicar prefeitos em São Paulo, berço eleitoral de Lula

O PT pretende eleger entre 15 e 20 prefeitos em São Paulo nas eleições deste ano, o que pode até quintuplicar a presença do partido em prefeituras do estado. A depender das alianças políticas com outros partidos, a sigla prevê lançar até 200 candidatos no estado em que Lula despontou como político.

Segundo o chefe do diretório do PT em São Paulo, deputado Kiko Celeguim, o PT buscará a reeleição nas quatro cidades que comanda atualmente no estado: Araraquara, Matão, Diadema, Mauá. A única com uma nova candidatura será Araraquara. A secretária de Saúde, Eliana Honain, deve concorrer no lugar do ex-ministro Edinho Silva, que já está no segundo mandato consecutivo.

“De quatro para 20 prefeituras seria um grande salto, mas ainda é pouco perto da presença que já tivemos em São Paulo. Vamos conquistando espaço aos poucos”, afirmou Celeguim.

As costuras políticas para as eleições municipais ainda estão em fase inicial. Na capital do estado, por exemplo, os dois principais concorrentes, Ricardo Nunes e Guilherme Boulos, ainda não definiram os vices na chapa. A tendência é que, com Marta Suplicy, o PT fique com a vice de Boulos, do PSol.