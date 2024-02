Pyong Lee revela que ama fio terra: “Sou bem liberal na cama”

Pyong Lee fez revelações sobre a vida sexual ao ser entrevistado por Erika Schneider e Carla Prata no Podtrash. O ex-BBB participou de uma brincadeira com perguntas picantes e defendeu o fio terra, prática que consiste em penetrar o dedo no ânus do parceiro.

“Gosto, amo. Sou bem liberal na cama”, revelou. Em seguida, Pyong disse que vale tudo entre quatro paredes. “Comigo, sim. Tudo, tudo.” O ex-BBB também revelou que perdeu a virgindade cedo, com uma professora.

Pyong Lee

Pyong Lee quebra tabu sobre preferências na cama: “Tudo liberado” Instagram/Reprodução

Pyong Lee

Pyong Lee Reprodução/Instagram

pyong-lee-posa-para-retrato-com-terno-azul

Pyong Lee Reprodução/Instagram

Pyong Lee se manifesta após Sammy Sampaio assumir namoro Sammy Sampaio, ex-esposa de Pyong Lee, assumiu um novo relacionamento no ínicio de janeiro. Com um vídeo romântico e um longo texto no Instagram, a influencer se declarou ao piloto e atleta de corrida Nikolaj Sojka.

“Dentre nossas imperfeições, nós somos perfeitos um para o outro. Mais forte que atração física, é a conexão de propósitos, a conexão de espírito, e a conexão de mentalidade. Decidimos dar mais um passo”, disse Sammy. Veja aqui!

“Um relacionamento com base em uma metodologia de crescimento diário, onde juntos formamos um coração único, em Cristo, blindado das influências do mundo exterior”, completa a influencer no texto.

Nos comentários da publicação, Pyong Lee, que se separou da influencer há dois anos, aproveitou para se manifestar.

“Felicidades aos dois! Que Jesus seja o centro do relacionamento de vocês. Deus abençoe muito! Feliz 2024”, escreveu o youtuber e ilusionista. As palavras do ex-BBB receberam mais de 10 mil likes e outros 294 comentários, que dividiram opiniões. “Maturidade mil”, elogiou um. “Menos, Pyong”, disse outra.