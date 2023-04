Scooby alfineta Piovani após entrevista na Record: “Vendo Fantástico”

Pedro Scooby alfinetou a sua ex-esposa e mãe de seus filhos. Enquanto a entrevista que Luana Piovani deu ao Domingo Espetacular ia ao ar neste domingo (24/4), o surfista fez questão de dizer que assistia à Globo.

“Nossa, hoje essa entrevista do Fantástico está muito boa. Estou vendo aqui. Olha só. Vamos viver o que há pra viver […].”, disse o ex-BBB enquanto filmava a sua TV com a entrevista de Lulu Santos para o programa.

Entrevista de Luana PiovaniLuana Piovani conversou com o Domingo Espetacular no último domingo (23/4). A atriz, que está de passagem pelo Brasil a trabalho, conversou sobre a fase de brigas judiciais que tem travado com o ex-marido, Pedro Scooby, e como isso tem afetado a ela e aos seus filhos. Ela também afirmou que sofreu violência processual durante audiência recente, em Portugal.

Segundo Luana, o momento mais difícil para ela foi perceber que os desentendimentos entre ela e Pedro estava respingando nos filhos. “Foi quando eu percebi que tava resvalando nos meus filhos, no meu filho, o mais velho [Dom] que sente mais. Eu tenho essa memória, eu vivi isso durante a separação dos meus pais”, confessou.