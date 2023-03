Quase 170 toneladas de doações já foram enviadas pelo Fundo Social de SP ao litoral norte

O Fundo Social de São Paulo e a Coordenadoria Estadual da Defesa Civil encaminharam mais de 166 toneladas de doações para as vítimas das chuvas no litoral norte paulista. Nesta segunda-feira, 27, foi realizada a viagem de número 50, com um caminhão lotado de colchões com destino às regiões mais afetadas. As cidades que já receberam as doações são: Bertioga, Caraguatatuba, Ubatuba, Guarujá e São Sebastião. Neste momento a prioridade está no recebimento de água, alimentos não perecíveis, kits de higiene e fraldas para crianças. Roupas e calçados já atingiram a quantidade suficiente para atender as famílias que perderam seus bens materiais, são mais de 10 toneladas estocadas de acordo com o capitão Rodrigo Fiorentini, diretor da ajuda humanitária da Defesa Civil: “A gente tem um contato direto com os municípios atingidos e a gente tem percebido uma necessidade de materiais para crianças. Fraldas e o leite específico para crianças. Nós temos bastante desse material e está sendo destinado ainda, mas a pessoa que ainda quer ajudar e trazer a sua contribuição para o Fundo Social é importante focar nesse tipo de material”.

Desde o dia 19 de fevereiro, o Fundo Social recebeu mais de R$ 1 milhão para a compra de cobertores e cestas básicas. Mas o trabalho não para, já que a iniciativa ainda precisa de ajuda. Quem tem interesse em, por exemplo, em ajudar na triagem das doações pode ir ao depósito na Avenida Marechal Mário Guedes, número 301, no bairro do Jaguaré, na capital paulista. O trabalho é feito das 8h às 15h, de segunda a sexta. Clique aqui para fazer sua doação.

*Com informações do repórter Victor Moraes