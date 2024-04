Quatro fatos sobre a realidade do Hospital Municipal que você precisa saber

Hospital Municipal de Teixeira de Freitas (Foto: Junior Origem)

O Hospital Municipal de Teixeira de Freitas é referência na rede pública de saúde do Extremo Sul da Bahia devido a realização de inúmeros procedimentos cirúrgicos. Mensalmente, são feitas mais de 500 cirurgias na unidade pela equipe médica e com o auxílio de equipamentos modernos e especializados.

Confira abaixo quatro fatos sobre o Hospital Municipal de Teixeira de Freitas:

Estrutura cada vez mais moderna e segura

Com 135 leitos de internação, 10 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e 4 de semi-intensiva, o conhecido como “Regional” é um ambiente seguro e eficiente para pacientes e equipe médica ao promover conforto, segurança e acesso adequado aos recursos e tecnologias disponíveis. A unidade conta também com cinco salas cirúrgicas; duas delas foram reativadas pela administração atual.

Hospital Municipal de Teixeira de Freitas (Fotos: Junior Origem)

Mais especialidades, mais saúde

O cuidado abrangente e especializado do Hospital Municipal é possível devido às 16 especialidades médicas ofertadas, que atendem às diversas necessidades de saúde dos pacientes. São elas: Angiologia, cirurgias geral, vascular, ginecológica, de cabeça e pescoço, toráxica, buco maxilar neurológica e oncológica; Pneumologia, Urologia, Cardiologia, Proctologia, Ortopedia, Nefrologia com hemodiálise e gastroenterologia. Operações precisas e bem-sucedidas são realizadas com a ajuda de dispositivos como o arco cirúrgico, adquirido em 2022.

Hospital Municipal de Teixeira de Freitas (Fotos: Junior Origem)

Plantonistas qualificados

A equipe de plantonistas do Hospital Municipal é composta por dois cirurgiões, dois ortopedistas, 2 clínicos 24h/dia e 1 anestesista 24h/dia. Assim, é possível ofertar uma resposta rápida e competente às emergências e demandas de saúde dos pacientes, promovendo a continuidade do cuidado.

Exames claros e precisos

Diagnósticos precisos e tratamentos adequados são possibilitados, no Hospital Municipal, através de uma variedade de exames: tomografia, raio-x, colonoscopia, endoscopia e eletrocardiograma, além dos exames laboratoriais que são feitos diariamente. Atenta à necessidade de recursos tecnológicos de ponta para a realização destes procedimentos, a gestão atual investiu em equipamentos como o tomógrafo.

Hospital Municipal de Teixeira de Freitas (Fotos: Junior Origem)

