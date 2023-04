Quem G. Dias contratou para defendê-lo sobre 8 de janeiro

General Gonçalves Dias foi demitido por Lula após o presidente descobrir que o militar havia mentido sobre a danificação das imagens do 8/1 29/04/2023 15:17, atualizado 29/04/2023 15:17

José Cruz/Agência Brasil

O general G. Dias, demitido por Lula após o presidente descobrir que o militar havia mentido sobre a danificação das imagens do 8 de janeiro, contratou o criminalista André Luís Callegari para defendê-lo no 8 de janeiro.

Callegari, especializado em lavagem de dinheiro, é professor do mestrado e do doutorado do curso de direito do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP), de Brasília.

Callegari vai representar G. Dias na Justiça e na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do 8 de janeiro.

