Quina: Prêmio Sobe para R$ 10 Milhões Após Ninguém Acertar em Rondônia

Na noite desta quinta-feira (18), ocorreu o sorteio do concurso 6344 da Quina, que tinha um prêmio inicial de R$ 2 milhões. As dezenas reveladas foram 13, 15, 19, 35 e 79. Contudo, assim como no Quina concurso 6322, nenhum apostador em todo o Brasil conseguiu acertar todos os cinco números. Devido a isso, o prêmio sofreu uma acumulação, chegando agora a um total de R$ 10 milhões.

Próximo Sorteio e Ganhadores da Quadra

A Caixa Econômica Federal anunciou que o próximo sorteio acontecerá na sexta-feira (19). Apesar de não haver ganhadores para o prêmio máximo, uma aposta realizada em Porto Velho foi bem-sucedida ao acertar quatro números, ganhando R$ 4 mil.

Como Participar da Quina?

Participar da Quina é simples: o apostador deve escolher entre 5 e 15 números dos 80 disponíveis no volante. Para quem busca praticidade, existe o método Surpresinha, onde o sistema seleciona os números automaticamente. Os prêmios são distribuídos para acertos de 2, 3, 4 ou 5 números.

Além disso, é possível optar pela Teimosinha, que permite concorrer com a mesma aposta em até 24 concursos consecutivos. A Quina realiza sorteios seis vezes por semana, de segunda-feira a sábado.

Resgate dos Prêmios

Quanto ao resgate dos prêmios, este pode ser feito em qualquer lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Prêmios acima de R$ 1.903,98 exigem o resgate nas agências da Caixa, apresentando documento de identidade, CPF e o recibo da aposta premiada.

Em lotéricas, o ganhador deve levar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis dígitos, gerado no Portal Loterias CAIXA, válido por 24 horas. Outra opção é gerar um QR Code para cada aposta premiada através do Portal Loterias CAIXA em um dispositivo móvel, com validade de 60 minutos para leitura em qualquer lotérica, dispensando a necessidade de impressão do comprovante.