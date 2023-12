Reprodução/Instagram

1 de 1 Print colorido de uma homenagem de Simaria a Hudson Hostins – Metrópoles – Foto: Reprodução/InstagramSimaria Mendes foi ao Instagram, na última sexta-feira (29/12), para prestar uma homenagem a Hudson Hostins. O profissional foi o responsável pela produção do Bar das Coleguinhas, projeto que a cantora comandava ao lado de sua irmã, Simone.

“É com profunda tristeza que recebi a notícia da partida do meu amigo Hudson Hostins, um cara com talento brilhate, coração amoroso e um ser humano do bem. Muito obrigada por todos os momentos lindos, por toda a contribuição e principalmente pela sua amizade e lealdade”, declarou.

Por fim, ela deu um último adeus a Hudson. “Muito difícil de acreditar, que o nosso Deus de bondade te recebe de braços abertos, meu amigo. Descanse em paz”, completou.

Simaria Mendes lamenta morte de produtor musical: "Profunda tristeza"

