Rafinha, do Vitória, lamenta morte de amigo em terremoto na Turquia

O atacante Rafinha, do Vitória, lamentou a morte do jogador Christian Atsu, astro da seleção de Gana e do Hatayaspor. O corpo do meio-campista foi encontrado neste sábado (18), em meio a escombros do prédio onde morava, na Turquia. Ele é mais uma vítima do terremoto de magnitude 7,8 que atingiu o país e parte da Síria.

Rafinha e Christian jogaram juntos em 2011, na base do Porto, time de Portugal. Nas redes sociais, o atacante compartilhou um print com uma troca de mensagens que fez com o ganês, de 31 anos. Na ocasição, Atsu perguntava se Rafinha estava bem, e o jogador do Vitória respondia que estava com saudades. O meia então dizia que tinha que visitar o Brasil um dia.

Rafinha lamentou a morte de Atsu

(Foto: Reprodução)

Entenda o caso

O corpo do atacante Christian Atsu, do Hatayspor, foi encontrado sob escombros do prédio onde morava, no sul da Turquia, após o forte terremoto de magnitude 7,8 devastar partes do país e da Síria no início do mês. A notícia foi revelada por seu empresário, Nana Sechere, nas redes sociais.

“É com o coração pesado que tenho que anunciar a todos os simpatizantes que, infelizmente, o corpo de Christian Atsu foi recuperado esta manhã” escreveu Nana Sechere.

“Minhas mais profundas condolências vão para sua família e entes queridos. Gostaria de aproveitar esta oportunidade para agradecer a todos por suas orações e apoio. Peço que enquanto tomamos as providências necessárias, todos respeitem a privacidade da família durante este período tão difícil”.

Nos primeiros dias de resgate, chegou a ser noticiado que Atsu havia sido resgatado com vida e que estava em um hospital recebendo tratamento. Mas seu agente desmentiu a notícia. O corpo estava soterrado e foi encontrado nos escombros do prédio onde morava em Hatay.

Com passagens por diversos países, como Inglaterra, Espanha, Holanda e Arábia Saudita, o ganês iniciou sua caminhada no futebol turco nesta temporada, mas tinha passagem para deixar o local um dia após o terremoto.

Com 65 partidas disputadas pela seleção de Gana, Atsu foi eleito o melhor jogador da Copa Africana das Nações de 2015, na Guiné Equatorial, competição na qual sua seleção perdeu da Costa do Marfim na decisão. O jogador defendeu Porto e Rio Ave em Portugal, Vitesse, na Holanda, Málaga, na Espanha, e diversas equipes da Inglaterra, casos de Chelsea, Everton, Bournemouth e, por fim, o Newcastle, onde atuou por quatro temporadas.