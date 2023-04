Raul Gazolla diz que atriz de “Travessia” relatou sofrer assédio sexual na novela

O ator Raul Gazolla, que está no ar na novela das 21h da TV Globo, “Travessia”, afirmou que uma atriz da trama lhe relatou ter sofrido assédio sexual durante a produção da novela. Segundo Gazolla, a atriz, cujo nome ele não quis informar à coluna, decidiu dividir com ela o que passou devido ao assassinato da atriz Daniella Perez, com quem Gazolla era casado.

“Se você está no seu trabalho e for assediada, se alguém começar a te incomodar, se alguém começar a te seguir, alerte alguém, tome providências. (…) Na novela em que eu estou agora, uma colega de trabalho chegou para mim e falou assim: ‘Raul, aconteceu isso comigo’. Eu falei assim: ‘E você contou para alguém?’ e ela falou: ‘Não, estou contando para você porque eu sei que a Dani passou por isso e eu estou com medo’”, afirmou Gazolla.

O relato do ator foi feito ao podcast Jerusa Defende, e o trecho pode ser assistido na íntegra ao fim deste texto. Procurado pela coluna, Gazolla disse não poder dar mais detalhes, devido ao sigilo que a atriz lhe pediu, e disse que ela não tinha levado, até semana passada, o caso até o compliance da TV Globo. Gazolla disse ter aconselhado a atriz a levar o caso até a direção da novela.

“Então eu falei: ‘Olha só, você vá na direção da novela e conte’. ‘Não, mas é porque não aconteceu nada…’. ‘Não aconteceu, mas também não tinha acontecido com a Dani’. Exatamente. ‘Então vá na direção e conte’. É isso aí, abra a boca. Tem que falar. Não pode a gente: ‘Ah, mas ele não vai fazer nada’. Não, não vai fazer nada até fazer. Ninguém faz nada até fazer. Exatamente. Acho que é o alerta que fica. O silêncio mata”, lembrou o ator.

A TV Globo informou à coluna não ter conhecimento do assédio. Questionada sobre se investigaria o relato de Gazolla, a emissora disse que não comenta esse tipo de caso.

A comparação da atriz com o caso Daniella Perez faz sentido. Na biografia que escreveu sobre ela, “Daniella Perez: biografia, crime e justiça”, o jornalista Bernardo Pasqualette lembrou o assédio que a atriz sofria de Guilherme de Pádua na novela “De corpo e alma”.

“(…) era senso comum que Daniella estava sendo assediada nos bastidores da novela: atores, produção e a própria autora da trama confirmaram este fato. Não se trata de culpabilizar ninguém pelo trágico desfecho, até porque seria injusto e, sobretudo, leviano fazê-lo, tendo em vista que uma tragédia desse quilate era algo completamente inimaginável. Por outro lado, é impossível deixar de notar que uma mulher fora assediada por um homem em seu ambiente de trabalho, tal fato era recorrente e notório, e nada — absolutamente nada — foi feito para impedir que o assédio continuasse”, escreveu Pasqualette.

Assista ao vídeo: