Raul Gil pega SBT de surpresa com revelação de possível aposentadoria

SBT/Reprodução

1 de 1 Raul Gil RED – Foto: SBT/ReproduçãoAo que tudo indica, nem mesmo o SBT sabia sobre o desejo de aposentadoria de Raul Gil da televisão até o fim deste ano. De acordo com a coluna Telinha, do Extra, o canal foi pego de surpresa com a declaração do veterano no Domingão com Huck, da Globo.

“Eu me aposento em 2024. A não ser que não me deixem. Mas quero me aposentar este ano”, disse Raul no dominical da Globo.

Raul Gil RED

SBT/Reprodução

debora gama e raul gil

Débora no programa do Raul Gil Reprodução/Instagram

Raul-gil3

Raul Gil SBT/Divulgação

Raul Gil

Raul Gil Divulgação

O colunista Gabriel Perline, do iG, alega que o SBT foi pego de surpresa com a novidade anunciada por Raul na Globo. O canal de Silvio Santos emitiu nota afirmando que não sabia do desejo do artista de parar a carreira.

“Até o momento, Raul Gil não oficializou sobre a sua vontade de se aposentar ao SBT. De todo modo, a emissora respeitará o seu desejo”, diz a equipe do canal.

Quais assuntos você deseja receber?

Notícias GeraisBrasilDistrito FederalSão PauloEsportesVida & EstiloSaúdeGastronomiaCelebridadesEntretenimentoPets

Parece que seu browser não está permitindo notificações. Siga os passos a baixo para habilitá-las:

1.

Mais opções no Google Chrome

2.

Configurações

4.

Notificações

5.

Os sites podem pedir para enviar notificações

metropoles.com

Você quer ficar por dentro das notícias de entretenimento mais importantes e receber notificações em tempo real?