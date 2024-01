Rebeca Mota revela por que desistiu do BBB 24 no pré-confinamento

A dentista Rebeca Mota divulgou vídeo explicando por que desistiu de participar do Big Brother Brasil 24 durante o pré-confinamento. Ela afirma que seria uma dos 14 participantes que disputariam as vagas remanescentes do reality global. Na tarde deste domingo (7/1), Boninho, diretor do programa, confirmou que aapenas 13 participantes seguem para a próxima fase, de votação popular. Antes, eram 14.

Rebeca começou contando que venceu um câncer de mama aos 23 anos, vem de uma família simples e sempre sonhou em participar do BBB. ”

“Quando eu cheguei no confinamento não soube lidar com os sentimentos. Comecei a ter crises. Tive crise pouquíssimas vezes quando eu ia fazer um exame específico, ressonância me dava essa mesma coisa. Eu comecei a chorar, chorar sem motivo. Eu chorava, chorava. E ao mesmo tempo, eu pensava que eu estava tão perto, que passei por várias etapas”, contou.

“O pessoal já estava fazendo camiseta aqui fora, já estava com as artes prontas. Eu já tinha gastado tudo que eu podia no cartão para levar as roupas. Assim, nunca foi uma opção para mim desistir mas quando eu comecei a me ver assim pensei que era melhor eu voltar para a minha casa”.

Segundo a dentista, saber que participaria do puxadinho pesou na decisão. “Não sabia o que as pessoas iam achar de mim, se iriam me escolher. É uma pressão gigante”, disse. Veja o vídeo aqui.

