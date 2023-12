Record confirma saída de César Filho e anuncia substituto

Em comunicado divulgado nesta sexta-feira (22/12), a Record oficializou a saída de César Filho da emissora. O apresentador fazia parte do elenco do Hoje em Dia. Em seu lugar, assume Celso Zucatelli.

“A Record informa que, nesta sexta-feira (22/12), Cesar Filho deixa a emissora e o comando do Hoje em Dia. Em comum acordo entre as partes, o contrato do apresentador será encerrado em 31 de dezembro”, diz o texto.

Em seguida, o texto aponta o nome do sbustituto: “A partir de terça-feira (26/12), o jornalista Celso Zucatelli se junta a Ana Hickmann, Renata Alves e Ticiane Pinheiro no comando do Hoje em Dia, exibido de segunda a sexta, às 10 da manhã”.

Celso Zucatelli “Agradecemos ao Cesar Filho por todo seu profissionalismo e pela parceria nestes nove anos em que apresentou os programas Hoje em Dia e Aeroporto: Área Restrita, e desejamos sucesso em seus projetos futuros”, encerra o comunicado.

Despedida de César Filho O apresentador César Filho, 63 anos, oficializou a sua saída da Record, onde comandava o matinal Hoje em Dia. Durante a confraternização do programa, na madrugada desta quinta-feira (21/12), ele falou sobre o rompimento com a emissora após 9 anos e sobre o futuro na televisão.

“Cheguei ao final de uma parceria após 9 anos. Muita gente se pergunta o que está acontecendo? Quando existem duas empresas, no caso a emissora e a minha, e não acontece uma confluência de interesses, é normal que cada uma siga o seu caminho”, afirmou César Filho, em discurso para a equipe.

Em seguida, o apresentador elogiou bastante a equipe da atração. “O Hoje em Dia é muito bem-feito e vem se renovando, tem uma fidelidade muito grande do público”, confirmou.

César Filho, que é especulado no SBT, deixou em aberto seu futuro. “Vamos nos encontrar, não vou abandonar minhas redes sociais. Se Deus quiser, estarei de volta à TV Aberta”, concluiu, aos gritos de “aha, uhul, o César Filho é nosso”.