Reencontro com a alegria: foliões mirins sentem gostinho do Carnaval em baile

Após um hiato de dois anos, os apaixonados por Carnaval estão em contagem regressiva para o reencontro com a folia. Neste domingo (5), aqueles que têm criança em casa puderam se antecipar e sentir o gostinho do que lhes reserva a maior festa de rua do planeta — só que num ambiente fechado, com maior conforto e segurança, o que fez toda a diferença. O Bailinho do Salvador foi realizado no Salvador Shopping, repleto de música, fantasia, diversão, confete e serpentina.

A empresária Janaína Quintela, 40 anos, não só passou a paixão para a filha Marina, 8, como também embarcou com ela na fantasia: vestida de pirata, formou dupla com a pequena, que estava trajada como a princesa guerreira She-Ra. “Ela curte o Carnaval desde muito pequenininha. Por ter segurança no shopping, a gente sempre traz. Aí, eu vi ontem que ia ter aqui e falei: ‘A gente vai!’”, contou Janaína.

O fato de ser gratuito foi mais um atrativo para a vovó Cristina Bispo, 52, que faz questão de transmitir a paixão pelo Carnaval para os netos Maria Luiza, 7, e Deivid, 1. “É uma sensação maravilhosa, porque é uma coisa de graça e que diverte as crianças. Eu danço com eles e até pulo”, brincou Cristina. Apesar de tímida, Maria Luiza garantiu ter adorado a ideia. “Eu tô amando ficar aqui brincando”, disse, em poucas palavras.

Apaixonada por Carnaval, a vovó Cristina Bispo faz questão de transmitir a paixão aos netos Maria Luiza, 7, e Deivid, 1 (Foto: Marcos Felipe Soares/CORREIO)

No ritmo da folia, personagens infantis se misturaram à criançada, e equipes de maquiagem e pinturas faciais deram o colorido carnavalesco à festa. Além disso, os foliões mirins puderam interagir com as brincadeiras comandadas por Tio Paulinho e curtir o show de outra criança, a cantora Lilica Rocha.

‘Retomada da alegria’

Para Tio Paulinho, nem mesmo sua vasta experiência foi capaz de tirar a singularidade do momento de reencontro. “É uma satisfação muito grande. Eu dedico minha vida ao trabalho infantil, e a gente vê hoje a retomada da alegria”, declarou o animador. “A gente traz a família e o futuro folião pra brincar; pra formar uma legião de foliões que saibam brincar o verdadeiro Carnaval, com alegria, paz e amizade”, acrescentou ele.

Antes de ter subido ao palco do Bailinho, Lilica Rocha falou que pretendia fazer o público tirar os pés do chão. E conseguiu. Para isso, em seu repertório, passeou por músicas infantis e composições de artistas consagrados, como ‘Me Abraça e Me Beija’, de Lazzo Matumbi, e ‘Tigresa’, de Caetano Veloso, canção que a fez bombar na internet, em 2020.

“Pra mim, é muito importante, depois de dois anos de pandemia, a gente voltar ao Carnaval. Tem que ter cada coisa no seu tempo, e eu tô muito feliz que esse dia chegou”, celebrou Lilica.

Tio Paulinho e a cantora mirim Lilica Rocha fizeram a alegria da criançada (Foto: Betto Jr./Divulgação)

A coordenadora de Marketing do Salvador Shopping, Ana Paula Veloso, destacou a preocupação do centro comercial em proporcionar um evento que agradasse o público infantil. “Não só os adultos sentem falta da folia momesca. A gente vê pelo sucesso de público. Já é tradição do Salvador Shopping e uma programação para toda a família”, afirmou Veloso.

Primeiro contato

Se, para algumas crianças, o Bailinho do Salvador representava o reencontro com os eventos carnavalescos, para outras, de pouca idade, como Mateo, 1, e Enrico, 4, foi o primeiro contato. O pai deles, o empresário Bruno Ribeiro, 33, não quis deixar passar a oportunidade de dar aos pequenos um gostinho do que é o Carnaval de Salvador.

“A gente combinou com os amigos que têm filho dessa idade também, pra aproveitar que tem a organização do shopping e poder curtir com eles”, relatou Bruno.