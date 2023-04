Festa desta quarta (12) no BBB23 será de Ivete Sangalo e Rebecca 

Na festa desta quarta-feira (12), os brothers receberão duas visitas especiais no BBB23. Dessa vez, a casa será ‘inundada’ dos maiores sucessos da Ivete Sangalo, que promete um show especial para os confinados. Além dela, Rebecca também vai marcar presença no reality.

“O BBB é um dos programas que eu mais gosto de ver. E cantar na casa com a maior visibilidade do Brasil é, além de prazeroso, uma maneira de espiar ainda mais de pertinho”, conta Ivete. Rebecca também está animada: “Quando cantei com ela em Salvador foi a realização de um sonho. E agora, estar ao lado dela no BBB é outro marco“.

Para cantor ao lado de Ivete Sangalo, a voz por trás de Deslizo e Jogo prepara uma apresentação com muita dança, diversão e “tudo que se tem direito em um show da rainha”.

O ambiente de entrada da festa será inspirado numa passagem subterrânea urbana, que contará com alguns desenhos em grafites. Assim que entrarem no gramado, os brothers darão de cara com manequins que, na verdade, são dançarinos preparados para surpreenderem o elenco com uma coreografia especial.