Reforço na zaga: Bahia anuncia chegada de David Duarte

Em manhã movimentada com chegada de reforços, o Bahia anunciou nesta quarta-feira (28) a contratação do zagueiro David Duarte para a temporada 2023. O jogador chega do Fluminense por empréstimo até o fim do ano e tem opção de compra. O valor não foi divulgado pelo clube.

Aos 27 anos, David Duarte se destacou com a camisa do Goiás na temporada 2021 e foi negociado com o Flu para defender o tricolor carioca em 2022. Neste ano, foi campeão Estadual e disputou a Copa Sul-Americana. O diretor de futebol do Bahia, Carlos Santoro elogiou as qualidades técnicas do defensor e seu poder na bola aérea.

“David é um jogador que se destacou muito no Goiás, foi para o Fluminense e a gente enxerga como um defensor técnico, com velocidade, bola aérea e que também terá a importância de aumentar a estatura do elenco”, detalhou Santoro.

Duarte tem 1,92m e é o terceiro nome contratado pelo Bahia para reforçar a zaga. Além dele, o tricolor fechou com o jovem Marcos Victor, que veio do Ceará, e Kanu, que defendeu o Botafogo na última temporada.

Revelado pelo Goiás, o zagueiro conquistou o Campeonato Goiano quatro vezes e dois acesso à Série A do Brasileirão. A transferência para o Fluminense aconteceu após o fim do seu contrato com o Esmeraldino, que antes havia pedido R$ 4,5 milhões pelo jogador. No Flu, Duarte chegou a ter oportunidades com o técnico Abel Braga, mas após a chegada de Fernando Diniz perdeu espaço para nomes como Nino, Manoel e David Braz.

O zagueiro contratado já foi aprovado nos exames médicos e está treinando com o restante do elenco no CT Evaristo de Macedo.