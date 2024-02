Rejane Kawano revela restaurantes e clubs que estão bombando em Ibiza

Muitos associam Ibiza a badalados beach clubs e a uma vida noturna sem igual. Mas, na verdade, esse paraíso na Espanha tem muito mais a oferecer — e, certamente, quem busca sossego e exclusividade vai encontrar o que procura no sonhado destino no Mediterrâneo.

Quem garante isso é Rejane Kawano. Ao lado de Alex Corban na agência de concierge luxo Ibiza Destiny, a expert confirma que uma vez visitando Ibiza, é impossível parar de voltar. “É um lugar onde você está livre, está de férias, não precisa se preocupar. Tem praias incríveis, as pessoas de todo o mundo estão lá, é muito cosmopolita”, conta à coluna.

Afinal, qual é a melhor época do ano para visitar Ibiza? Para Rejane, os meses de maio e junho são uma recomendação, visto que o clima se mantém razoavelmente quente. Outra sugestão é setembro, quando a ilha está mais vazia, com pessoas muito bonitas e sem tanto trânsito. “Em julho e agosto, fica muito quente e tem muita gente”, alerta.

Sobre os destaques da região, a consultora menciona a qualidade encontrada nos restaurantes e beach clubs. Ela acrescenta, ainda, que existem “duas Ibizas”. “Uma para aproveitar o dia, que é maravilhosa, dá para fazer hikings [caminhadas] incríveis ou pegar um barco e passar o dia em Formentera”, diz.

“Outra que é balada, festa, como todo mundo já sabe. É por lá que estão os melhores DJs do mundo durante todo o verão, com suas festas e residências”, continua.

Ibiza tem muito a oferecer “A energia da ilha de Ibiza é incrível. Dizem que é por causa da pedra de Es Vedrà [pequena ilha perto de Ibiza]”.

Rejane Kawano Afirma-se que o rochedo formado por pedras calcárias com quase 400 metros de altura é um dos pontos mais energéticos do mundo. Muitos turistas que visitam o local tentam encostar a mão na pedra para receber sua energia.

Parada obrigatória Aos leitores da coluna, Rejane Kawano revela os restaurantes e clubs do destino que mais estão bombando no momento:

1 – Casa Jondal: “É um restaurante must go, do chef Rafa Zafra, que tem estrela Michelin. Também é um beach club, um dos mais exclusivos da ilha, com serviço impecável”, compartilha.

Casa Jondal – Ibiza 2 – Laylah: conforme lembra a expert, esse restaurante é voltado ao compartilhamento de pratos, além de se destacar pelo ambiente, pela música e pela decoração.

Laylah Ibiza 3 – Casa Maca: “O estabelecimento proporciona todas as vistas da cidade antiga do Forte, que fica a coisa mais linda. A comida também é impecável”, fala.

Casa Maca Ibiza 4 – Pacha: É um club superclássico que, aos domingos, recebe as festas do DJ Solomun, com muita gente bonita e música boa.

Pacha Ibiza 5 – Hï Ibiza: Antigo Space, o Hï Ibiza é uma experiência de vida noturna 360° com os melhores DJs do mundo, a exemplo do residente Black Coffee.

Hï Ibiza 6 – DC-10: Essa é parada obrigatória para os amantes de techno.

DC-10 Ibiza Onde se hospedar Dependendo da quantidade de pessoas, uma ótima opção de hospedagem em Ibiza, segundo Rejane, é alugar uma vila. “É uma forma de estar com os amigos e dá até para contratar um chef particular”, comenta.

Mas existem também excelentes hotéis na região, como o Ibiza Gran Hotel, o OKU e o Destino Pacha. “O Six Senses é recomendado para casais que buscam mais tranquilidade, por ser mais isolado”, afirma.

Confira as fotos na galeria a seguir:

Ibiza Gran Hotel

Ibiza Gran Hotel Divulgação/Ibiza Gran Hotel

OKU Ibiza

OKU Ibiza Divulgação/OKU Ibiza

Destino Pacha Resort

Destino Pacha Resort @destinopachaofficial/Instagram/Reprodução

Six Senses Ibiza

Six Senses Ibiza @sixsenses.ibiza/Instagram/Reprodução

Concierge de luxo O primeiro contato de Rejane Kawano com a agência de luxo se deu por meio de Alex Corban, fundador da Ibiza Destiny, e amigo próximo da consultora. Nascida em Curitiba, ela se mudou para Barcelona em 2001, onde trabalhou com relações-públicas em festas e eventos de marcas renomadas.

Há dois anos e meio, Alex procurava alguém para integrar a equipe da empresa, coincidentemente no momento em que Rejane havia parado de trabalhar.

Foi quando ele viu na amiga o potencial de ajudá-lo na empreitada, visto que ela era muito bem relacionada e tinha bastante know-how na área de relacionamento com o cliente. “Esse vai ser o meu terceiro ano com ele na agência. Eu estou adorando. Foi algo muito incrível para mim”, revela.

Rejane Kawano e Alex Corban