Relembre 16 atletas que já participaram do Big Brother Brasil

O reality show Big Brother Brasil teve início na terça-feira (10/1) com os participantes da Casa de Vidro. Nessa quinta, foi divulgado o resto dos participantes, com três conectados ao mundo esportivo: o jornalista e youtuber Fred, do canal Desimpedidos, a jogadora de vôlei Key Alves e o lutador Antônio Cara de Sapato. O trio vai continuar uma tradição do BBB, que é o de conectar o programa com o esporte.

A atração tem um longo histórico de participantes atletas. Relembre alguns deles:

Tina (jogadora de futebol) – BBB2 – Na época, a sister ficou conhecida por acordar os brothers de madrugada enquanto batia panelas na casa, além de jogar a mala de um dos participantes na piscina com as roupas dentro.

Fernando Fernandes (futebol, boxe e paracanoagem) – BBB2 – Quando entrou na casa, Fernando era boxeador amador e jogador profissional de futebol. Em 2009, o atual apresentador do programa No Limite sofreu um acidente automobilístico e se tornou paraplégico, mas nunca abandonou o esporte.

Alan Marcelo (basquete) – BBB3 – Alan jogava basquete e conciliava o esporte com o meio da música. Mesmo se destacando no esporte, o ex-bbb não engrenou como atleta, preferindo investir na carreira de modelo e rapper.

Tatiana Rebane (boxe) – BBB 4 – Tatiane não teve muita sorte no reality e foi a primeira eliminada da edição em que participou. Pouco tempo depois de participar do reality show, em 2007, Tatiane se profissionalizou nos ringues. Hoje, ela é atleta de crossfit e tem duas academias em São Paulo.

Marcelo Zulu (wrestling) – BBB4 – Marcelo Zulu foi atleta de wrestling no estilo greco-romano e chegou a defender o Brasil nos Jogos Pan-Americanos do Rio, em 2007, pouco depois de participar do programa.

Giulliano Ciarelli (jogador de futebol) – BBB5 – Giulliano Ciarelli era goleiro. O ex-jogador pendurou as luvas em 2014 e já defendeu o Guarani, Volta Redonda, Joinville, Bragantino e Cabofriense.

Felipe Cobra (skatista e jiu-jitsu) – BBB7 – Quando foi chamado para participar do programa, Felipe Cobra era profissional do skate downhill. Após a saída do progama, o ex-bbb passou a se dedicar ao jiu-jítsu. Hoje, Felipe é treinador da arte marcial e personal trainer.

Marcelo Dourado (MMA e jiu-jitsu) – BBB 4 e BBB10 – Marcelo teve duas oportunidades no programa e se consagrou campeão na 10ª edição. Dourado, hoje em dia, atua como empresário e personal trainer. O ex-lutador teve sua última luta profissional em 2009, somando títulos nacionais e internacionais no jiu-jítsu.

Yuri Fernandes (MMA e muay thai) – BBB 12 e BBB 13 – Outro atleta que teve duas oportunidades na casa foi o atual professor de muay thai Yuri Fernandes. Yuri foi lutador profissional de MMA e teve sua última luta em 2006. Recentemente, voltou ao ringues contra o medalhista olímpico Esquiva Falcão em um evento preliminar à luta entre Popó e Whindersson Nunes.

Marinalva Almeida (vela paralímpica) – BBB 17 – Primeira pessoa com deficiência a participar de um BBB. Marinalva competiu nas Paralimpíadas do Rio de Janeiro, em 2016. Hoje a ex-BBB é modelo e palestrante.

Paula Amorim (vôlei) – BBB 18 – Paula Amorim foi jogadora profissional de vôlei e ficou em quinto lugar na edição. Hoje, Paula é empresária e influenciadora digital. Foi campeã de outro reality, “No Limite”, em 2021.

Lucas Chumbo (surfe) – BBB 20 – Lucas foi o primeiro eliminado na edição em que participou e não teve muita chance de mostrar ao público mais sobre sua personalidade. Hoje Lucas é considerado um dos melhores surfistas de ondas gigantes do mundo. Participou também do reality show No Limite.

Petrix Barbosa (ginástica) – BBB 20 – Na casa, Petrix se envolveu em uma polêmica após derrubar Piong Lee com uma voadora na hora de atender o Big Fone e também foi criticado pelo seu comportamento com as participantes mulheres durante festas. O ginasta defendeu a Seleção Brasileira de ginástica artística até 2016. Com o Brasil, Petrix disputou Mundiais e duas edições dos Jogos Pan-Americanos. O atleta também é conhecido por denunciar o ex-treinador Fernando de Carvalho Lopes por abusos sexuais.

Hadson Nery (jogador de futebol) – BBB 20 – “Hadyballa”, como foi apelidado, já defendeu os times do Remo e do Paysandu. O ex-lateral pendurou as chuteiras em 2010. Hoje, Hadson trabalha como treinador de futebol e influenciador digital.

Paulo André (atletismo) – BBB 22 – O atleta entrou na edição do ano passado, foi um dos finalistas e protagonizou um romance com a atriz e influencer Jade Picon. PA competiu nas Olímpiadas de Tóquio, em 2021.

Pedro Scooby (surfista) – BBB 22 – Conhecido por ser ex de Luana Piovanni, o surfista participou da última edição do reality. Em 2012, também esteve no reality Nas Ondas, exibido no Esporte Espetacular. E em 2014, ganhou uma série no canal OFF, chamada Pedro Vai Pro Mar, na qual mostra sua rotina de viagens, aventuras e muito surfe.