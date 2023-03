BBB23: saiba quem são as hermanas cotadas para entrar no reality

Após Boninho anunciar que Key Alves irá participar do La Casa de los Famosos, internautas estão curiosos para saber qual “hermano” do reality show mexicano virá para o BBB23 nos próximos dias.

Se seguir a mesma lógica da atração brasileira, de indicar a última eliminada do jogo, é provável que Samira Jalil faça o intercâmbio. A apresentadora de TV de 31 anos é argentina e acumula 445 mil seguidores no Instagram. Assim como Key, ela também protagonizou conflitos no reality logo nos primeiros dias de confinamento.

A preferida do público brasileiro, contudo, é Dania Mendez, influenciadora digital com 3 milhões de seguidores no Instagram.

Conhecida por participar de outro reality, o Acapulco Shore, Dania viralizou ao se envolver em uma briga no qual jogou uma garrafa de água em uma outra participante do programa da MTV. A participante, no entanto, ainda não foi eliminada do reality La Casa dos Famosos.

