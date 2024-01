Resgates feitos por bombeiros nas praias do RJ somam mais de 2.000 nos primeiros dias do ano

O número de resgates em praias do Rio de Janeiro aumentou consideravelmente nos primeiros dias deste ano em comparação ao mesmo período de 2023, de acordo com o Corpo de Bombeiros. Entre o dia 1º e esta terça-feira, 9, foram realizados 2.404 salvamentos, além de 107.417 ações preventivas. No ano passado, foram registrados 528 resgates e 44.011 ações preventivas. O major Fábio Contreiras, porta-voz do Corpo de Bombeiros do Rio, atribuiu o aumento no número de atendimentos ao aumento da presença de turistas e banhistas nas praias do estado.

O major alertou para alguns perigos que devem ser levados em consideração pelos banhistas e fez recomendações, como ficar próximo a um posto de salva-vidas e respeitar as cores das bandeiras. “Se tem bandeira vermelha, não entre no mar, ali vai ter uma corrente de retorno. (…) Dê preferência à bandeira verde e em último caso à bandeira amarela para o seu banho de mar”, afirmou. Outra recomendação do major Contreiras é evitar entrar no mar após consumir bebidas alcoólicas, além de evitar o nado no mar durante a noite.

Por outro lado, os dados do Corpo de Bombeiros mostram que houve uma queda no número de crianças perdidas de pais ou responsáveis neste início de ano. Em 2023, foram registrados 166 casos, com um total de 528 resgates e 44.011 ações preventivas. Já em 2024, entre o dia 1º e esta terça-feira, foram contabilizadas 143 crianças perdidas, com 2.407 resgatadas e 108.663 ações preventivas. Um dos casos de crianças perdidas que ganhou grande repercussão neste ano é o de Edson Davi, de 6 anos, que desapareceu na quinta-feira, 4, próximo à barraca de seus pais na praia da Barra da Tijuca. A família está desesperada e as investigações estão sendo conduzidas pela Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA).