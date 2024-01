Réveillon gera impacto de quase R$ 4 bilhões no turismo de São Paulo

Os 12 minutos de fogos acompanhados de uma orquestra sinfônica na Avenida Paulista emocionaram aqueles que escolheram a cidade de São Paulo para celebrar a tradicional festa de virada de ano, o Réveillon. A estimativa feita pela Associação Brasileira da Indústria de Hotéis de São Paulo (Abih-SP) é de que cerca de 2,5 milhões de pessoas tenham passado pela capital paulista apenas na semana do Ano Novo, com uma média de 70% da rede hoteleira ocupada e 20% a mais comparado com 2022. Em hotéis que estavam oferecendo ceia, a taxa alcançou a média dos 100% de ocupação. O Centro de Inteligência da Economia do Turismo (CIET), vinculado à Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo (Setur-SP), estima que cerca de 3,3 milhões de turistas circularam no Estado e impactaram a receita em aproximadamente R$ 3,8 bilhões.

O secretário da Setur de São Paulo, Roberto Lucena, explica que o turismo exerce um papel de extrema importância para o desenvolvimento da economia do Estado, principalmente em datas comemorativas. “É interessante ver como o turismo pode desempenhar um papel fundamental no crescimento econômico, especialmente durante eventos sazonais como o Réveillon. Isso ressalta a importância do setor para São Paulo, não apenas em termos de receita, mas também na criação de empregos e no desenvolvimento da infraestrutura local”, diz.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O litoral paulista também ficou agitado com as festividades de fim de ano. O Centro de Controle de Informações (CCI) da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) identificou 10 milhões de veículos em circulação pelas rodovias Anchieta, Imigrantes e Tamoios, que dão acesso à Baixa Santista e ao Litoral Norte, entre os dias 28 de dezembro e 1º de janeiro. Santos, por exemplo, teve ocupação média de 84% da rede hoteleira na noite da virada, com quase 600 mil turistas na cidade para o evento. São Sebastião, no Litoral Norte, obteve média de 90% na ocupação hoteleira. Já Ilhabela — conhecida por suas belas paisagens naturais — recebeu cerca de 40 mil visitantes e teve média de 90% dos hotéis ocupados, resultando em aproximadamente R$ 42 milhões injetados na economia local durante o período.

Moradora da capital paulista, Priscila Trevisani, de 41 anos, diz que este é o segundo ano em que ela escolhe o município de Bertioga, no Litoral Norte, para passar a virada do ano com a família, na praia de Guaratuba. “Gostamos muito, pois a gente vem com crianças, cachorro e amigos. No total, estávamos em 15 pessoas na virada do ano. Fomos jantar esta semana na praia de Riviera, que fica a 15 minutos de Guaratuba e não conseguimos. Filas de espera de mais de 1 hora, super movimentado, muita gente de fora. Nessa época todos os restaurantes estavam com filas. Difícil de parar”, conta Priscila.