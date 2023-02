Ricardo Lewandowski palestra sobre democracia em evento do MST realizado em SP

Ministro do STF participou de um evento realizado pelo movimento em Guararema, onde afirmou que o sistema democrático está em crise e defendeu uma maior participação popular

Carlos Moura/SCO/STF

Ministro Ricardo Lewandowski durante sessão da Segunda Turma do STF



Neste domingo, 12, o ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF), participou de um evento realizado pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra (MST), em Guararema, interior de São Paulo. Entre os participantes do encontro, estavam os advogados Kenarik Boujikian e Manoel Caetano, indicados pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para compor a comissão de ética pública da presidência. O ministro se sentou ao lado de João Pedro Stédile, uma das principais lideranças do movimento. Em sua palestra sobre o sistema democrático e a “participação popular no Brasil”, Lewandowski afirmou que a democracia está em crise porque o povo não se sente representado pelos líderes políticos e defendeu uma maior participação popular nas decisões do poder público: “Essa democracia na qual nenhum de nós se sente representado é atravessada por crises que possuem raízes profundas no sistema político. Hoje, a democracia é composta por alguns, que representam outros”.

O magistrado também plantou uma árvore durante um encontro na Escola Nacional Florestan Fernandes. Indicado ao STF por Lula, em 2006, Lewandowski se aposenta em quatro meses, quando vai completar 75 anos, idade máxima para fazer parte da Corte. Com a saída, o presidente da República deverá indicar um substituto.

*Com informações do repórter Victor Moraes